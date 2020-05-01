МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Плановые проверки контрольно-надзорными органами МЧС России субъектов малого и среднего предпринимательства до конца 2020 года будут проводиться по согласованию с органами прокуратуры, за два месяца число таких проверок сократилось на 70%, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.

"В настоящее время проведение надзорных мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по согласованию с органами прокуратуры. Особенности осуществления в 2020 году контрольно-надзорной и разрешительной деятельности связаны с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление правительства РФ подписано 3 апреля и распространяет свое действие на текущий год", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за последние два месяца плановые проверки предпринимателей контрольно-надзорными органами МЧС России сократились на 70%.

"Планирование проверок органами надзорной деятельности МЧС РФ на 2021 год будет осуществляться в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска, которая определяет соответствующую периодичность проверок", — заключил представитель министерства.