МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020 закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

"По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Московское УФАС направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в управление экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Московской области с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

"В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен прокуратура вынесла генеральному директору ООО "Витта компани" предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения",- подчеркнули в пресс-службе.

"Из-за недопустимых, недобросовестных действий "Витта компани" и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит", – прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.

"Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения компаниям грозит административная ответственность", – добавил он.