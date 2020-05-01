МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ростуризм информирует туроператоров о начале приема заявок на субсидии на возвратные авиабилеты.

Ростуризм напомнил, что правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта. В соответствии с правилами туроператоры также могут возместить часть затрат в связи с возвратом организованных туристов воздушным транспортом из стран временного пребывания.

"В этой связи Федеральное агентство по туризму информирует о начале приема заявок на компенсацию денежных средств", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что субсидия туроператорам является финансовой мерой поддержки туристского бизнеса, утвержденной правительством России в рамках первого пакета мер.

"Мера направлена на поддержку туризма, который входит в число наиболее пострадавших отраслей экономики, и должна работать на обеспечение устойчивости туристического рынка вместе с другими инструментами поддержки, которые уже ввело правительство России", — прокомментировали ситуацию в Ростуризме.