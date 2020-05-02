МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Власти Москвы направят полученные в городской бюджет средства от штрафов на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде, часть которого был показан в эфире "Россия-24".

"Все средства от штрафов не только автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, на медицину, никуда больше, только туда", — сообщил Собянин.

По его словам, выявляемость коронавирусной инфекции удалось увеличить почти в два раза, по этому показателю Москва вышла в мировые лидеры.

"Нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам", — сказал он.

Кроме того, количество тяжело больных коронавирусом в Москве растет не так значительно, как могло быть, однако пока угроза нарастает. Согласно результатам скрининговых исследований, реальное количество заболевших COVID-19 составляет около 2% от населения Москвы.