МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Отправленные в неоплачиваемый отпуск из-за ситуации с коронавирусом сотрудники американской компании Tesla останутся без работы еще как минимум на одну неделю, тем самым возобновление обычного режима работы автопроизводителя откладывается, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам.

Компания 24 марта приостановила производство на своих заводах в Сан-Франциско и в Нью-Йорке. По плану возобновление работы в обычном режиме должно было начаться 4 мая. Tesla в начале апреля заявила, что снизит зарплату всем сотрудникам, а часть из них отправит в неоплачиваемый отпуск на период закрытия своих производственных мощностей в США из-за вспышки коронавируса. Впоследствии телекомпания CNBC со ссылкой на внутреннюю переписку компании сообщила, что Tesla отправила в неоплачиваемый отпуск половину сотрудников, работающих на продажах и доставке.

"Сотрудники, которых отправили в отпуск, пока ваш менеджер не сообщит вам о начале работы, вы будете в отпуске до дальнейшего уведомления – как минимум еще одну неделю. Пока вы в отпуске, у вас по-прежнему будет право на пособие по безработице", — говорится в новом письме сотрудникам компании Tesla, полученном CNBC.

При этом те сотрудники, которые работают удаленно, из дома, или те, которым необходимо приезжать на объект, должны продолжать работать в обычном режиме, пока не будет иных указаний от менеджера.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.