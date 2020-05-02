МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Вывозные рейсы из Таиланда, Армении, Германии, США, Таджикистана, Вьетнама, Турции, Казахстана, Израиля, Японии, Китая, с Бали запланированы на 2-7 мая, сообщает Минкомсвязь в своем Telegram-канале.

На 2 мая запланированы рейсы Пхукет — Санкт-Петербург — Москва и Пхукет — Уфа — Ростов-на-Дону/Сочи. Третьего мая ожидаются рейсы Ереван — Сочи, Денпасар — Санкт-Петербург — Москва. Четвертого мая планируются перелеты Берлин — Казань — Новосибирск, Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Душанбе — Сургут — Екатеринбург, Лос-Анджелес — Москва, Камрань – Владивосток.

На 5 мая запланированы рейсы Камрань — Санкт-Петербург — Москва, Нур-Cултан (Астана) — Казань — Новосибирск, Анталия — Ростов-на-Дону — Уфа. Шестого мая ожидаются рейсы Шанхай — Санкт-Петербург — Москва, Тель-Авив — Ростов-на-Дону — Екатеринбург. Седьмого числа планируется рейс Токио — Владивосток — Санкт-Петербург – Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.