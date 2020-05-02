ИРКУТСК, 2 мая — ПРАЙМ. В районах Иркутской области, расположенных вблизи Байкала, из-за режима повышенной готовности ограничена деятельность туристических баз, гостевых домов и других мест отдыха, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Указ о введении режима повышенной готовности от 18 марта 2020 года, подписанный врио губернатора Игорем Кобзевым в связи с распространением коронавирусной инфекции, внесены новые ограничения. Они касаются деятельности туристических баз, гостевых домов и других мест отдыха, расположенных на территории Ольхонского, Иркутского и Слюдянского районов.

"Деятельность подобных организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих места для временного проживания, не допускается", — говорится в сообщении.

Право проживания на базах отдыха и в гостиницах туристических зон сохранено только для людей, находящихся в служебных поездках, и только при наличии у них подтверждающих документов.

На 2 мая в Иркутской области зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 человека из общего числа заболевших скончались, 53 – выздоровели.