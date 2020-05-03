МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившими силу постановление правительства РФ от 2 марта "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ, постановление правительства РФ от 2 апреля "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 2 марта", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Ранее правительство РФ ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски. Сообщалось, что ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.