ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая — ПРАЙМ. Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети — 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В торговой сети на сегодняшнее утро остатки — 20 миллионов масок. Не только в аптеку можно ходить, в интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще. Я уж не говорю про антисептики", — сказал Мантуров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".