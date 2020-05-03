МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Спекулятивные наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500% на фоне ажиотажного спроса из-за распространения коронавируса, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

"Стоимость материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд — ред.), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз — до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса", — сообщили в "Ростехе".

Госкорпорация при поддержке Минпромторга РФ для выравнивания цен и снижения ажиотажа договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.

В "Ростехе" также указали, что "Росхимзащита" (входит в госкорпорацию) в настоящее время закупает у четырех изготовителей порядка 40% производимого сырья, распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы страны в соответствии с поступающими заявками.

"За счет прямых закупок корпорация может отгружать костюмы по приемлемым ценам — 847 рублей за костюм без учета доставки. Сейчас объем суточного производства превышает 90 тысяч защитных костюмов в сутки. Это показатель планируется увеличить до 150 тысяч в мае — такая задача поставлена государством", — заключили в "Ростехе".