МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Intel Corp. на уровне "А+" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ компании сохранен на уровне "F1".

"Рейтинги и прогноз отражают сильное положение Intel на рынке, что позволяет компании генерировать значительный свободный денежный поток (FCF), продолжая значительные затраты на инновации производственных технологий во время пандемии коронавируса", — комментирует агентство.

Недавние сильные финансовые результаты компании агентство объясняет временной динамикой. По мнению Fitch, спрос на дата-центры (DC) останется умеренным, но продолжит расти, компенсируя снижение поставок ПК.

В конце апреля Intel сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале выросла на 42% в годовом выражении — до 5,66 миллиарда долларов, выручка — на 23%, до 19,83 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,31 доллара против 0,87 доллара годом ранее.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.