МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство России выделило 30 миллиардов рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья, соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее о том, что кабмин выделит 30 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков, сообщал Мишустин.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 30000000 тысяч рублей для предоставления субсидий в виде имущественного взноса РФ в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" для финансирования мероприятий, направленных на восстановление прав граждан — участников долевого строительства, в том числе в соответствии с ранее принятыми решениями Правительства РФ, а также граждан — членов жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов,… имея в виду, что результатом реализации таких мероприятий является исполнение обязательств не менее чем перед 10 тысячами участников строительства до 31 декабря 2021 года включительно", — говорится в документе.