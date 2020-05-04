МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Бюджеты российских регионов получат два миллиарда рублей субсидий на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2000000 тысяч рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе.