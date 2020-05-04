МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Более 12,5 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади почти 1,9 миллиона квадратных метров продезинфицировано в апреле и мае в регионах России, также обработано почти 30 тысяч единиц различной техники, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

"Продезинфицировано более 12,5 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью свыше 1 миллиона 867 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства, добавив, что за последние сутки площадь обработанных объектов увеличилась на 85 тысяч квадратных метров.

Сутками ранее продезинфицированных объектов транспортной инфраструктуры было 12 тысяч.

"Организована санобработка около 30 тысяч единиц техники, в том числе более 17,6 тысячи единиц техники МЧС России", — отметил собеседник агентства.

По его словам, дезинфекция также проведена более чем в 16,5 тысячи зданий министерства общей площадью более 13,1 миллиона квадратных метров. С начала апреля в регионах РФ были продезинфицированы свыше 3 тысяч километров автомобильных дорог.