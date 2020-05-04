МУРМАНСК, 4 мая — ПРАЙМ. Абсолютное большинство акционеров норвежской Norwegian на внеочередном собрании одобрило план по спасению авиакомпании от банкротства, которое ей грозило из-за пандемии коронавируса, сообщило издание DN.no.

Как отмечает издание, одним из путей выхода из кризиса станет конвертация долгов авиакомпании в акции перед теми, у кого самолеты берутся в аренду. Таким образом авиакомпания сможет получить доступ к государственному кредиту на сумму 2,7 миллиарда крон (около 241,4 миллиона евро), что позволит компании продолжить работу.

"Сегодня, не побоюсь этого слова, исторический день. Сегодня происходит рождение новой авиакомпании", — сказал председатель правления авиакомпании Ниельс Смедегор, слова которого приводит издание.

Ранее сообщалось, что по прогнозам, Norwegian сможет восстановить в полном объеме свою деятельность к концу 2021 года. В марте Norwegian более чем наполовину сократила объем авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.