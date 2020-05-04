ЛОНДОН, 4 мая — ПРАЙМ. Крупные американские авиакомпании, выполняющие рейсы из Великобритании в США и обратно, обязали пассажиров носить маски во время всего полета, чтобы предотвратить распространение коронавируса, следует из заявлений авиаперевозчиков.

В числе тех, кто выпустил соответствующие распоряжения, американские авиакомпании Delta, American Airlines и United.

Помимо пассажиров, в масках будут оставаться и члены экипажей авиарейсов, следует из сообщений авиакомпаний.

"Начиная с 4 мая сотрудники и клиенты Delta получат дополнительный уровень защиты, поскольку мы требуем, чтобы все клиенты носили маску или соответствующую защиту лица во время путешествия с нами", — говорится в сообщении Delta.

Глава департамента по работе с клиентами американской авиакомпании Билл Ленч подчеркнул, что "нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность" сотрудников и клиентов.

В United Airlines планируют бесплатно раздавать маски пассажирам во время полетов.

Авиакомпании также намерены измерять температуру членов экипажа и обрабатывать салоны самолетов электростатическими санитайзерами. Помимо этого, в системе очистки воздуха будут применяться фильтры, задерживающие более 99% бактерий и вирусов.

Среди уже введенных мер в самолетах – рассадка пассажиров с пропуском места посередине во избежание тесного контакта. Пассажирам также рекомендуют брать с собой напитки и еду, чтобы уменьшить контактирование с персоналом.

Британские авиакомпании, более 90% рейсов которых отменено из-за коронавируса, также рекомендуют пассажирам и персоналу носить индивидуальные средства защиты.