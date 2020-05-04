МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Starbucks до "BBB" с "BBB+" с негативным прогнозом, а агентство S&P — ухудшило прогноз по рейтингу компании до негативного со стабильного, сообщили агентства в своих релизах.

Вместе с этим Fitch сохранило краткосрочный РДЭ компании на уровне "F2", S&P — подтвердило рейтинг компании на уровне "BBB+".

Негативные рейтинговые действия агентства связывают главным образом с пандемией коронавируса и ее влиянием на кредитные показатели компании.

Fitch прогнозирует, что скорректированный леверидж поднимется до 7х в текущем фингоду, который завершается в сентябре 2020 года, с 3,2х в предыдущем финансовом году. Аналитики S&P прогнозируют, что скорректированный показатель долга к EBITDA в этом году составит 6х, а в следующем календарном году — вернется на отметку 3х.

В первом полугодии 2019-2020 фингода чистая прибыль компании снизилась на 14,7% в годовом выражении — до 1,214 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен упала вдвое в годовом выражении — до 328,4 миллиона долларов.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.