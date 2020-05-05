МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, не считает цену поставок хлористого калия на уровне 220 долларов за тонну оптимальной — компании предстоит определиться, готова ли она заключать контракты по такой цене, говорится в сообщении производителя.

Белорусская калийная компания (БКК) в минувший четверг сообщила о заключении контракта с консорциумом китайских покупателей на поставку в текущем году калийных удобрений по цене 220 долларов за тонну.

"Компания полагает, что коммерческие условия, которые были достигнуты на переговорах ОАО "БКК", не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается на текущий момент и в перспективе. Согласованная цена не является оптимальной как для контракта, заключаемого на столь длительный период, так и для отрасли в целом", — говорится в сообщении "Уралкалия".

При этом производитель отмечает нестабильность рынка и указывает, что понимает непростые позиции всех его участников ввиду текущей волатильности и неблагоприятных прогнозов по восстановлению калийной отрасли.

"Цель компании — выстраивать бизнес-процессы на высоком уровне, как в отношении качества продукции и сервиса, так и оперативности удовлетворения потребностей покупателей, что, в свою очередь, требует определенных показателей. В этой связи компании предстоит определиться, готова ли она будет заключать контракты по такой цене", — отмечается в релизе.