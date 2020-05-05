РЖЕВ (Тверская область), 5 мая — ПРАЙМ. Объем производства противоинфекционных костюмов в РФ на сегодняшний день составляет более 110 тысяч штук в сутки, на середину мая он вырастет до 150 тысяч, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас в России на начало мая — буквально на сегодняшний день — мы вышли на объем производства одноразовых и многоразовых костюмов именно для инфекционистов — более 110 тысяч в сутки. И рассчитываем на середину мая уже выйти до 150 тысяч, может, даже быстрее. Продолжим наращивать эти объемы при том, что мы сохраняем, во-первых, выполнение тех контрактов, которые подписаны с коллегами из Китая", — рассказал министр.

"Уже завезено костюмов почти 2 миллиона только по линии Минпромторга, и плюс еще другими коммерческими структурами примерно около 1,6 миллиона. И мы сохраняем этот объем на май месяц, для того чтобы обеспечить ритмичность. Потому что в сутки потребление костюмов примерно от 200 до 300 тысяч по стране, поэтому мы должны обязательно обеспечивать ритмичность поставок, чтобы не было перебоев", — пояснил он.