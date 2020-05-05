ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая — ПРАЙМ. Российское подразделение финского производителя продуктов питания Valio увеличило объём продаж в первом квартале 2020 года на 15% и в связи с трехкратным ростом онлайн-торговли планирует запуск сервиса по продаже продуктов на собственном сайте, рассказали РИА Новости в компании.

"Объем продаж продукции Valio в натуральном выражении в первом квартале более чем на 15% превысил показатели аналогичного периода 2019 года… В частности, объем продаж растительных напитков более чем в три раза превысил показатели аналогичного периода 2019 года, воды — более чем на 30%, а молока без лактозы — на 37%. Особенно динамичной в отношении роста потребительского спроса стала вторая половина марта — на 11-й неделе общий рост к 2019 году превысил 24%, а на 12 неделе — 38%", — говорится в пресс-релизе компании.

По данным Valio объем продаж крупнейших онлайн-ритейлеров России в 2020 году вырос более чем в три раза.

В связи с этим Valio проводит реструктуризацию сервиса заказа на собственном сайте, в рамках которой будет осуществлена интеграция с ведущими онлайн-магазинами Москвы и Санкт-Петербурга.

"Сервис заказа позволит потребителям формировать корзину желаемых товаров на нашем сайте и в дальнейшем приобретать продукцию Valio у наиболее удобных сервисов продажи продукции с доставкой на дом, сравнивать цены, искать интересные акции и узнавать о наличии товара — и все это на одной странице", — рассказали в компании.

Ожидается, что проект будет запущен в ближайшее время.

Оборот Valio в России по итогам 2019 года составил 6,9 миллиарда рублей. Чистая выручка всего концерна в 2019 году выросла на 3% по сравнению с 2018 годом, составив 1,787 миллиарда евро.

ООО "Валио" — российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. К 2017 году Valio в России представляет ассортимент более чем из 120 наименований продукции. Основным объектом для инвестиций и развития компании в России является единственный собственный завод по производству плавленых сыров — филиал "Ершово" в Подмосковье. Продукция завода также поставляется в страны ближнего зарубежья, например, с 2016 года в Грузию, а также в Монголию. В настоящее время продукция завода составляет 60% в объеме прибыли российского подразделения концерна Valio. Общий объем инвестиций в производственную площадку "Ершово" превысил 65 миллионов евро.

Valio Oy — финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками в свою очередь являются шесть тысяч фермеров — производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру — 4 тысячи человек.