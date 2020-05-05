СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — ПРАЙМ. Более 20 тысяч организаций Крыма возобновило или продолжило работу в условиях "повышенной готовности" из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщило министерство внутренней политики, связи и информации региона.

Власти Крыма с 1 мая расширили перечень предприятий, которые могут начать работу в условиях распространения коронавирусной инфекции в регионах.

"20,5 тысяч организаций Крыма возобновило или продолжило работу в условиях "повышенной готовности", — сообщила пресс-служба ведомства.

По словам вице-премьера Ирины Кивико, "по состоянию на утро 5 мая 20 593 уведомления подали предприниматели и руководители крымских организаций в Совет министров республики".

"Уведомление сообщает о готовности руководителя или бизнесмена соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и брать на себя ответственность", — приводит слова пресс-служба ведомства.

Заявки власти начали принимать с 1 мая, подать уведомление необходимо всем руководителям и владельцам бизнеса, относящегося к тем отраслям, которые могут осуществлять деятельность в условиях "повышенной готовности". Сферы деятельности приведены в изменениях к указу главы Крыма от 17 марта, который опубликован на сайте правительства.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.