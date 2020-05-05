ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург до 1 июля, следует из данных на сайте перевозчика.

Клиентам, имевшим билеты на руках, во вторник пришла информация, что рейсы в Россию в мае и июне отменены. Клиенты могут получить полный возврат денежных средств или купон с 10-процентной премией, по своему желанию.

По информации сайта перевозчика, ожидаемая на текущий момент дата начала полётов в Россию — 1 июля, на эту дату открыта продажа билетов.

В пресс-службе Finnair отказались от комментариев.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Finnair в условиях закрытых границ выполняет примерно 5% своих рейсов. В частности, осуществляются два рейса в день в Лондон и Париж, ежедневные рейсы в Берлин, Брюссель, Мюнхен и ряд других городов.