МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Сделки, связанные с куплей-продажей имущества или с вступлением в наследство, пока не стоит разрешать через портал госуслуг в рамках новой инициативы Минкомсвязи РФ, поскольку они несут высокие риски для россиян, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Минкомсвязь РФ предложила в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок через портал госуслуг с использованием неквалифицированной электронной подписи. Сначала новый функционал предлагается опробовать в порядке эксперимента. Предполагается, что воспользоваться новым сервисом можно будет, в частности, при заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий. Их список определит Минкомсвязь.

По словам Лифшица, возможность совершать ряд сделок через портал госуслуг уже стоит в планах по цифровизации независимо от пандемии коронавируса. "В планах цифровизации есть создание суперсервисов, и какие-то проекты самое время форсировать, пока люди на самоизоляциии и могут этим воспользоваться", — сказал он.

"Я бы, наверное, начинал с безопасных сервисов, которые не могут отразиться на имуществе. В первую очередь, ни в коем случае туда не вписывал бы сделки купли-продажи имущества, реальные вещи, связанные с наследством", — подчеркнул эксперт.

"Я бы занялся безобидными сервисами — какую-то отчетность дать, например, в налоговую, что безобидно с точки зрения потери имущества и несет лишь какие-то риски потери персональных данных. Причем и риски потери персональных данных, при правильной архитектуре сервиса, минимальны", — добавил Лифшиц.