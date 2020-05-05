ЛОНДОН, 5 мая — ПРАЙМ. Полный запрет на международные поездки не поможет держать под контролем распространение коронавируса, заявил главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс.

Ранее из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы и запретили международные перелеты. Великобритания не закрывала аэропорты, ограничившись лишь рекомендацией гражданам отказаться от зарубежных поездок. В настоящее время авиакомпании почти полностью прекратили деятельность, но британские аэропорты принимают самолеты. По большей части это грузовые рейсы и рейсы с эвакуированными из разных стран мира британцами. Также продолжает работать железнодорожная компания Eurostar, поезда которой соединяют Британию с континентальной Европой через тоннель под Ла-Маншем.

"Идея о том, что вы можете контролировать эту вспышку (COVID-19) путем остановки поездок из какого-то места в мире, не работает. Рекомендация экспертного совета (при правительстве) такова: даже если ввести драконовские ограничения на поездки, это не окажется действенным", — сказал Уалланс, выступая во вторник на слушаниях в парламентском комитете по здравоохранению.

Говоря о вероятности второй волны распространения коронавируса, вызванной занесением COVID-19 из-за рубежа, советник отметил, что ранее эксперты считали, что такой сценарий маловероятен, но данная точка зрения может быть пересмотрена после анализа дополнительной информации.

Британское правительство заявляло, что оставляет аэропорты открытыми и не вводит в них обязательное измерение температуры у всех прибывающих из-за резкого падения пассажиропотока и, как следствие, отсутствия значительной угрозы.

По данным МВД страны, за время карантина количество прибывающих в страну авиапассажиров снизилось на 99%, по морю прибывает на 88,7% пассажиров меньше, по железной дороге — на 94% меньше.