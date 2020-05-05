Британская Virgin Atlantic сократит более 3 тысяч сотрудников
ЛОНДОН, 5 мая — ПРАЙМ. Британская авиакомпания Virgin Atlantic планирует сократить более 3 тысяч сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил авиаперевозчик во вторник.
Ожидается, что сокращению подвергнутся 3150 человек, что составляет треть всех сотрудников авиакомпании.
"Для сохранения нашего будущего и создания устойчивого прибыльного бизнеса настало время для дальнейших действий по сокращению расходов, сохранению денежных средств и как можно большего числа рабочих мест", — прокомментировал принятое решение генеральный директор Virgin Atlantic Шай Вейсс.
Также компания планирует отказаться от рейсов, выполняемых из лондонского аэропорта Гатвик, сконцентрировав все вылеты на Хитроу. Авиапарк компании будет сокращен с 43 самолетов до 36.
Ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон, который контролирует 51% Virgin Atlantic, говорил о готовности заложить принадлежащие ему остров Неккер в Карибском море и семейный дом, чтобы получить банковские кредиты для спасения авиакомпании в условиях пандемии коронавируса.
Бизнесмен просил у властей Британии поддержку в виде кредитов на 500 миллионов фунтов стерлингов.
Virgin Atlantic была основана в 1984 году, 49% акций принадлежит американской авиакомпанией Delta Air Lines.
https://1prime.ru/business/20200505/831389341.html