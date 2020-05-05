ЛОНДОН, 5 мая — ПРАЙМ. Британская авиакомпания Virgin Atlantic планирует сократить более 3 тысяч сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил авиаперевозчик во вторник.

Ожидается, что сокращению подвергнутся 3150 человек, что составляет треть всех сотрудников авиакомпании.

"Для сохранения нашего будущего и создания устойчивого прибыльного бизнеса настало время для дальнейших действий по сокращению расходов, сохранению денежных средств и как можно большего числа рабочих мест", — прокомментировал принятое решение генеральный директор Virgin Atlantic Шай Вейсс.

Также компания планирует отказаться от рейсов, выполняемых из лондонского аэропорта Гатвик, сконцентрировав все вылеты на Хитроу. Авиапарк компании будет сокращен с 43 самолетов до 36.

Ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон, который контролирует 51% Virgin Atlantic, говорил о готовности заложить принадлежащие ему остров Неккер в Карибском море и семейный дом, чтобы получить банковские кредиты для спасения авиакомпании в условиях пандемии коронавируса.

Бизнесмен просил у властей Британии поддержку в виде кредитов на 500 миллионов фунтов стерлингов.

Virgin Atlantic была основана в 1984 году, 49% акций принадлежит американской авиакомпанией Delta Air Lines.