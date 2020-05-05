МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешило внепланово пересмотреть экономически обоснованный тариф для пригородных железнодорожных перевозок, сообщает пресс-служба ведомства.

"Правлением ФАС России утверждены поправки в приказ № 1649/17, позволяющие региональным органам регулирования оперативно пересчитать экономически обоснованный уровень тарифов (ЭОУТ) в пригородном железнодорожном сообщении в связи с резким снижением пассажиропотока. Показатель ЭОУТ необходим для расчета компенсации затрат перевозчиков из бюджетов", — говорится в сообщении.

"Требование по ограничению платы за проезд в рамках формулы "инфляция минус" остается обязательным для исполнения в каждом регионе", — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Как ранее сообщали РИА Новости в ФАС, экономически обоснованный тариф применяется исключительно во взаиморасчетах заказчиков пригодных перевозок с РЖД, и на цене билетов новые поправки никак не отразятся.

Согласно пояснительной записке к поправкам, ранее опубликованной ФАС, изменения потребовались на фоне снижения пассажиропотока в пригородном железнодорожном сообщении. Например, объемы пригородных перевозок с конца марта снизились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первую половину апреля – на 70%. По мнению ведомства, общее снижение в 2020 году может составить до 50% по отношению к плановым параметрам, а из-за этого компания не сможет покрыть экономически обоснованные расходы на перевозки.

Перевозки пассажиров в электричках с 2011 года осуществляют пригородные пассажирские компании (ППК), которые созданы РЖД совместно с регионами. ППК рассчитывают экономически обоснованные тарифы на перевозки и представляют их властям субъектов РФ. Регионы устанавливают окончательный размер тарифа, чаще всего ниже экономически обоснованного уровня, а выпадающие доходы перевозчика — разницу между фактическим тарифом и экономически обоснованным — субъект должен возмещать ППК.