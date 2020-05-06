МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В России могут сделать обязательным повсеместное ношение масок. Такая мера, пишет газета "Коммерсант", обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом в стране. Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Отмечается, что это совещание во вторник, 5 мая, проводил глава рабочей группы мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что масочный режим сделали обязательным уже в ряде российских регионов. Например, в Свердловской и Пензенской областях.

В Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, в Забайкальском крае и других регионах такой режим действует как рекомендация.

В Подмосковье эта мера станет обязательной с 12 мая, а пока носит рекомендательный характер.

Повсеместное ношение масок планируют ввести и другие субъекты страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что поддерживает решение региональных властей вводить у себя масочный режим. Она считает этот выбор правильным в сложившейся ситуации.

Издание также пишет, что результаты проведенного в РФ социологического исследования показывают, что жители страны не ожидают скорого завершения эпидемии.