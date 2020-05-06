МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Правление ФАС России утвердило скидку 40% к тарифам РЖД на перевозку сжиженных углеводородных газов (СУГ) по основным экспортным направлениям до конца 2020 года, сообщил регулятор.

Ранее ФАС сообщала, что после обращений "Сибура" и "Новатэка" готовит введение скидки 40% к тарифам РЖД на перевозки СУГ при гарантии объемов со станций, расположенных в пределах участка Сетово – Тобольск Свердловской железной дороги, и возврат порожних вагонов. Проект приказа регулятора и пояснительная записка к нему ранее были опубликованы на госпортале. Предоставление необходимой скидки в рамках ценовых пределов РЖД невозможно из-за недостаточности ее размера с учетом установленных ограничений "коридора", поясняла ФАС.

"Утвержден понижающий коэффициент 0,6 к тарифам на перевозку сжиженных углеводородных газов по основным экспортным направлениям до конца 2020 года. К такому решению пришло сегодня правление ФАС России", — говорится в сообщении службы в среду.

Отмечается, что в качестве компенсации снижения доходов РЖД тарифное решение предусматривает формулу: грузоотправители обеспечивают согласованные объёмы перевозок в 2021-2023 годах либо, при недопредъявлении объёмов, ж/д тариф в 2022-2024 годах будет увеличен для таких перевозок.

Добавляется, что механизм перераспределения выручки РЖД внутри долгосрочного периода регулирования позволит промышленности сохранить традиционные рынки сбыта продукции, а РЖД — объёмы грузоперевозок и инвестиционные источники в кризисный период.

"Реализованный прецедент тарифного решения, увязанного с обязательствами по будущим объёмам, может быть применен в качестве антикризисной меры для других добывающих и обрабатывающих отраслей, при поступлении тарифных заявок в ФАС России", — поясняет регулятор.