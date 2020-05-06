МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Немецкая компания Beiersdorf AG, производитель известного бренда косметических средств Nivea, подал в арбитражный суд Москвы иск о защите исключительных прав на товарный знак к зарегистрированной в Белизе компании Datahost Ltd и регистратору доменных имен ООО "Сэйлнэймс".

Как следует из опубликованных определений суда, истец требует взыскать с ответчиков компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а спор касается домена eucerin.ru, администратором которого является Datahost. Под брендом Eucerin компания Beiersdorf выпускает линейку лечебной косметики.

Иск поступил в суд 29 апреля, предварительные слушания по нему назначены на 26 июня.

Суд по ходатайству Beiersdorf принял обеспечительные меры, запретив ответчикам любые регистрационные действия с доменом eucerin.ru, кроме передачи прав по его администрированию истцу.

Beiersdorf – это одна из крупнейших международный косметических компаний в категории средств по уходу за кожей. Компания насчитывает более 150 представительств по всему миру. Компании принадлежит один из крупнейших косметических брендов в категории средств по уходу за кожей Nivea.

По данным материалов судебных разбирательств, компания-киберсквоттер Datahost по состоянию на март 2012 года была администратором более 40 тысяч доменных имен. Киберсквоттингом называют массовую регистрацию доменов, содержащих торговую марку другого лица, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования.