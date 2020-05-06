МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Экс-гендиректор группы компаний "Детский мир", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, Владимир Чирахов сократил долю в уставном капитале группы с 1,5% до 1,06%, говорится в сообщении компании.

Изменение произошло 30 апреля. С октября 2012 года по апрель 2020 года Чирахов занимал должность гендиректора ГК "Детский мир", с 3 апреля 2020 года он был избран председателем совета директоров этой группы, а "Детский мир" возглавила заместитель гендиректора Мария Давыдова. Чирахов 20 апреля был назначен президентом АФК "Система".

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).