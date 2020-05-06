МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре ОАО "РЖД", по оперативным данным, снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,8 миллиона человек, сообщила компания.

Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (–22,1%).

Всего на инфраструктуре РЖД в апреле было перевезено 30,3 миллиона пассажиров, что на 69,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-апреле 2020 года отправлено 289,4 миллиона пассажиров (–20,3% к январю-апрелю 2019 года). Напомним, что наибольшую часть в пассажирских перевозках составляет пригородное сообщение.

Пассажирооборот в апреле снизился на 74,2% и составил 2,3 миллиарда пассажирокилометров, в том числе в дальнем следовании – 1,4 миллиарда пассажирокилометров (–77,1%).

Пассажирооборот в январе-апреле снизился на 21,1% к уровню прошлого года и составил 26,6 миллиарда пассажирокилометров. В том числе в дальнем следовании – 18,5 миллиарда пассажирокилометров (–21,5%).