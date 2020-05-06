"Аэрофлот "планирует 13 мая собрать заявки на облигации от 10 млрд рублей
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует 13 мая собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир по купону будет определен позднее.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии П01-БО-01 с квартальными купонами и правом на досрочное погашение через два года.
Организатором выступит Совкомбанк.
https://1prime.ru/business/20200506/831394622.html