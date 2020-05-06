МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует 13 мая собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир по купону будет определен позднее.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии П01-БО-01 с квартальными купонами и правом на досрочное погашение через два года.

Организатором выступит Совкомбанк.