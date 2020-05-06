МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, закупят в мае 113 миллионов масок, в первую очередь они будут направлены в те регионы, в которых вводится обязательный масочный режим, сообщил РИА Новости председатель президиума ассоциации Сергей Беляков.

"В апреле 2020 года крупнейшими сетями закуплено более 41 миллиона масок, в мае будет закуплено более 113 миллионов масок. Расходы крупнейших сетей на закупку средств индивидуальной защиты и обеспечения санитарных мер в месяц составляют более 2,3 миллиарда рублей", — сказал Беляков.

По его словам, ритейлеры в первую очередь обеспечивают гигиеническими масками и респираторами регионы, в которых объявлен масочный режим. В частности, это Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Липецкая, Орловская, Тульская области и другие.

В настоящий момент ритейлеры закупают маски у локальных поставщиков, а также поставляют их из-за рубежа. По словам председателя президиума АКОРТ, гигиенические маски продаются "практически по себестоимости" — от 35 рублей за штуку.

Ранее власти ряда российских регионов из-за распространения коронавируса COVID-19 рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски или респираторы — при нахождении в местах общего пользования, в том числе на объектах розничной торговли. Сегодня о планах ввести масочный режим сообщили власти Воронежской и Челябинской областей.