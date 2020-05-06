АНКАРА, 6 мая — ПРАЙМ. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Россию в июле, однако эти планы носят предварительный характер и зависят от эпидситуации, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли Турции.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines сообщила о продлении до 28 мая приостановки всех международных рейсов из-за пандемии коронавируса.

"Turkish Airlines разработала план нормализации и постепенного восстановления полетов. В июне планируется восстановить полеты внутри страны на 60% от прежнего объема, а также часть зарубежных рейсов. В плане на июнь России пока нет. Возможность восстановления полетов в Москву и Санкт-Петербург рассматривается в июле", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что план носит предварительный характер, в него могут быть внесены коррективы с учетом эпидситуации и решений властей стран, куда будут возобновляться полеты.

По его словам, в июне планируется возобновление полетов в 22 аэропорта 19 стран, в том числе Германии, Японии, Китая, Канады, Грузии, Белоруссии. В июле число направлений увеличится до 103, а число стран — до 74. В августе авиакомпания планирует совершать рейсы в 160 аэропортов 98 стран.