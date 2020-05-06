МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский запустил акселератор для поддержки стартапов в сфере туризма Kaspersky Exploring Russia, говорится в сообщении компании.

"Пандемия COVID-19, охватившая мир, сильнее всего ударила по туристическому бизнесу. Она не только нанесла ущерб уже существующим компаниям, но и создала препятствия для будущих проектов, которые только планировали свой выход на рынок. Молодые проекты лишились не только возможных источников поддержки со стороны больших игроков, но и возможности заявить о своем проекте на этапе запуска. Чтобы поддержать стартапы и внутренний туризм в России, Евгений Касперский запускает онлайн-акселератор Kaspersky Exploring Russia", — говорится в сообщении.

Принять участие в акселераторе можно без готового бизнес-проекта, участником может быть гражданин или резидент любой страны. Проекты также могут не иметь привязки к российскому туризму, однако в будущем должны быть применимы для раскрытия туристического потенциала России.

Заявки на участие будут распределяться по четырем направлениям: технологические проекты (стартапы) в области Travel Tech, проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России (Infrastructure Track), бизнес-проекты, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма (Social Tech), и бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие (Sustainability). Прием заявок проходит до 29 мая, сама акселерационная программа продлится с 9 по 24 июня. Защита заявок запланирована на 25 июня.

Проект-победитель, занявший первое место, получит грант на профильное для своего бизнеса онлайн-обучение в размере 3 тысяч евро. Серебряный призер получит PR- и маркетинговую поддержку своего проекта в 2 тысячи евро, а бронзовый призер получит подписку на специальный софт, направленный на решение своих бизнес-задач, на сумму 1 тысяча евро.

"Пандемия коронавируса стала не только трагическим международным испытанием, финансовым кризисом, но и временем единения, взаимопомощи и поддержки. Помимо нашей основной сферы деятельности, в которой мы обеспечиваем безопасность в киберпространстве, мы решили помочь стартапам и молодым интересным проектам воплотить свои идеи в жизнь и использовать этот период с максимальной пользой. Я лично и наша команда хотим предоставить возможность состояться подобным проектам благодаря медийной и маркетинговой поддержке, а также инвестициям, которые можно будет привлечь в рамках акселерационной программы", – прокомментировал Касперский.