МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Производство защитных костюмов для медиков в России в период с 24 по 29 апреля выросло почти в 2 раза, говорится в telegram-канале "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на данные Минпромторга.

"Производство в сутки по состоянию на 24.04.2020 — 57 163 штуки. Производство в сутки по состоянию на 29.04.2020 — 110 000 штук. Прирост 92%", — говорится в сообщении.

Объем производства масок за аналогичный период вырос на 11%, до 9,047 миллиона штук, антисептиков — на 24%, до 379 тысяч литров.

"Министерство закупило в Китае наиболее востребованные средства индивидуальной защиты (СИЗ). В РФ уже поставлено 158 миллиона масок, более 1,9 миллиона костюмов типа "Тайвек", свыше 1,6 миллиона респираторов", — сказано в сообщении.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что ведомство направило около 65 миллионов масок из Китая в регионы.