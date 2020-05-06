МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ситуация на рынках продовольствия в России на фоне коронавируса стабильная, существенные ценовые колебания на основные продукты в стране не наблюдаются, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Министерство указывает, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. В ходе совещания регионы представили информацию, в частности, об обеспеченности продовольствием и ценах на него.

"По данным субъектов, в настоящее время ситуация на продовольственных рынках стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, не отмечается существенных ценовых колебаний на основные продукты питания", — говорится в сообщении Минсельхоза.