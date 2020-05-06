МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Онлайн-продажи Х5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и Карусель", в апреле текущего года составили 1,7 миллиарда рублей с НДС — по оценке ритейлера, это обеспечило компании лидерство в сегменте онлайн-доставки продуктов в России, говорится в сообщении X5.

"Онлайн-продажи Х5 Retail Group через платформы Perekrestok.ru и "Доставка.Пятерочка" составили 1,7 миллиарда рублей (с учетом НДС) в апреле, показав рост в 4,7 раза год к году, что, по оценке компании, обеспечило Х5 лидерство в сегменте онлайн-доставки продуктов питания в России", — говорится в сообщении.

Продажи через онлайн-каналы в апреле составили 2% от суммарных продаж компании в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. "Х5 прогнозирует дальнейший рост рынка онлайн продаж продуктов питания в России, а также увеличение своей рыночной доли в 2020 году и далее в сегменте доставки продуктов потребителям", — отмечается в релизе.

"В апреле общее количество заказов, доставленных через обе онлайн-платформы, составило более 520 тысяч, из них 262 тысячи заказов через Perekrestok.ru и 259 тысяч заказов через "Доставка.Пятёрочка", — сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе. Он указал, что средний чек в онлайн-супермаркете составил 4,537 тысячи рублей, в экспресс-доставке из "Пятерочек" — 2,006 тысячи рублей.

В планах Х5 на 2020 год — начало работы Perekrestok.ru в Нижнем Новгороде летом, его планируется запустить на базе бывшего гипермаркета "Карусель", переоборудованного в даркстор. "До конца 2020 года планируется масштабирование и отработка эффективности процессов в экспресс-доставке Х5 с целью наращивания доли рынка в этом сегменте, а также для более быстрого выхода этого бизнеса на точку операционной безубыточности", — указывается в сообщении.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 16 658. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.