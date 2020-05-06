МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Сделка "Почты России" и корпорации ВЭБ.РФ по аренде офисных площадей в бизнес-центре "ВЭБ Арена" является положительным сигналом для рынка офисной недвижимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Ранее "Почта России" сообщила, что ведет переговоры с ВЭБом об аренде офисных площадей в бизнес-центре "ВЭБ Арена" на площадке стадиона футбольного клуба ЦСКА, совет директоров "Почты" одобрил проект сделки на заседании 28 апреля. Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ.РФ за счет собственных средств. Общая площадь арендуемых помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 тысяч квадратных метров.

"Данная сделка является очень позитивным сигналом для рынка, которая показывает, что даже в текущих условиях стороны могут договариваться и заключать сделки. Здесь обе стороны находятся в выигрыше – "Почта России" значительно улучшает свои офисные условия, так как здание на Варшавском шоссе уже морально устарело, а в данном случае компания получает качественный объект в хорошей локации и с хорошей транспортной доступностью. В свою очередь ВЭБ.РФ получает надежного якорного арендатора, который будет стабильно платить, что, однозначно, повысит инвестиционную привлекательность этого объекта", — считает партнер Colliers International Станислав Бибик.

Он добавил, что с конца прошлого года отмечается ряд предметных переговоров по зданиям с похожими параметрами и уже на высокой степени приближения к сделке, но из-за невозможности личных встреч, просмотров объектов, проектных работ процесс остановился. При этом до конца 2020 года он ожидает закрытия еще ряда крупных сделок в этом сегменте. "Следует учитывать, что качественные бизнес-центры, хоть и страдают от пандемии, но сложившаяся макроэкономическая ситуация, низкий объем вакансии и дефицит качественных офисных блоков смягчают последствия для этого сегмента офисной недвижимости", — добавил эксперт.

В "Почте России" отметили, что новый офис будет вмещать 3100 сотрудников, что снимет острый вопрос о дефиците посадочных мест для персонала. На сегодняшний день в центральном офисе компании на Варшавском шоссе на одно рабочее место приходится 5,6 квадратных метров общей площади. На новой площадке этот показатель достигнет 10,6 квадратных метров. По словам генерального директора компании, современное рабочее пространство будет являться важным элементом создания цифровой среды и конкурентноспособных условий труда, что было невозможно в старом офисе, который не ремонтировался с момента постройки в 1979 году.