МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Самый верный способ избежать долгов за коммунальные услуги – это своевременно вносить плату. Впоследствии долг все равно придется выплатить, но уже в большей величине, поэтому в интересах самого же собственника не затягивать его до критических размеров. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Согласно статье 153 ЖК РФ, с момента оформления права владения собственники обязаны вносить плату за коммунальные услуги и делать это ежемесячно. "Управляющие компании обязаны взыскивать задолженности по коммунальным услугам, то есть, если, по данным УК, долг есть, и сроки давности не вышли, иск или заявление о вынесении судебного приказа будет ими подан в судебные органы", — добавил эксперт.

По словам Редина, компании, предоставляющие коммунальные услуги по взысканию задолженности, вправе размещать список должников на информационных стендах или в СМИ; начислять неустойки; ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальных услуг; передавать долги коллекторам; обращаться в фискальные органы. При этом самой крайней мерой, к которой они могут прибегнуть, является выселение.

"Таким образом, самым верным способом избежать долгов за коммунальные услуги, является своевременный внос платежей. В случае просрочки, начиная со второго месяца, будет происходить начисление пени, которая зависит от ставок Центробанка, ее размеры составляют 1/300 ставки ЦБ. C условием того, что впоследствии все равно придется погасить долг за коммунальные услуги, но уже в большей величине, собственник должен стремиться погасить долг на ранних сроках его формирования и не затягивать его до критических сумм", — отметил эксперт.

В случае, если у вас нет возможности оплатить коммунальные услуги в связи с тяжелым материальным положением, вам необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными законодательством РФ, а именно – оформить субсидии (если сумма содержания квартиры составляет более 22% от общего дохода), воспользоваться правом рассрочки (при большой сумме долга, за коммунальные услуги возможно погасить задолженность в течение 12 месяцев равными частями), оформить льготы (только категории граждан указанные в ст. 159 ЖК РФ).

Эксперт также напомнил, что в настоящее время собственники освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме с 1 апреля по 30 июня, кроме тех МКД, у которых взносы идут на специальный счет, так как в таком случае решение принимает собрание собственников.

Кроме того, собственники, у которых образовались долги по ЖКХ, имеют право доказать, что неоплата случилась в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами, предоставить доказательство невиновности в ходе судебного разбирательства, воспользоваться услугами адвоката при необходимости.