МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. После окончания карантина могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

На короткий период времени после отмены карантина спрос может спонтанно повыситься. "Однако говорить о том, что у людей вдруг станет больше денег, потому что не было возможности их потратить, не приходится. Соответственно, если у покупателя есть деньги, он несет их в магазины, если денег нет, мы получим ту ситуацию, которая есть на рынке сейчас. Если доходы потребителя пострадали, он все равно ответит на рост цен экономией в чем-то", — сказал он.

Так, жертвами ажиотажного спроса в конце марта стали цены на имбирь и лимон. По данным оператора фискальных данных "Такском", их стоимость за три дня выросла в три раза. 31 марта средняя цена достигала 1525,72 рубля за килограмм. К середине апреля цены вернулись на прежний уровень.

Рост цен будет зависеть в том числе и от рыночной конъюнктуры. "Например, в начале года основная часть автопроизводителей не подняла цену на импортные автомобили, несмотря на то что рубль уже упал. Сейчас на рынке такая конъюнктура, что компании нужно тщательно подумать об изменении цены. Из-за низкого спроса на авторынке расти может только стоимость премиальных автомобилей, так как цены на премиальные товары формируются несколько иначе. Товары в эконом-сегменте будут дорожать медленнее из-за высокой конкуренции", — объяснил он.

В начале мая семь автобрендов сообщили, что не будут поднимать цены на свои автомобили. Среди них — BMW, Toyota, Skoda и Lada. В основном, на прежнем уровне сохранится стоимость моделей, произведенных в России.

Поднимать цены или нет — все будет зависеть от каждого конкретного предпринимателя. "Кто-то, например, из парикмахеров попытается повысить цены, чтобы компенсировать возросшую стоимость аренды и затраты на исполнение санитарных требований в связи с коронавирусом. В худшем случае это может вынудить предпринимателя уйти с рынка, если найдутся конкуренты, которые будут предлагать более низкие цены и на которых смогут переориентироваться клиенты", — пояснил эксперт.

Рынок во время периода трансформации будет подвержен достаточно серьезным колебаниям. Дальше все будет зависеть от того, как предприниматели смогут приспособиться к сложившимся условиям, а от этого будут зависеть и цены, резюмировал Карпов.

В конце апреля Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ по итогам 2020 года до 3,8-4,8% с 3,5-4%, прогноз на 2021-2022 годы сохранен на уровне 4%.​