МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. До 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров в Москве могут закрыться после снятия ограничений по коронавирусу для непродовольственного ритейла, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Fashion Consulting Group (FCG) и консультантов рынка коммерческой недвижимости.

Так, сети Hennes & Mauritz (H&M) и Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) планируют закрыть нерентабельные магазины в некоторых торговых центрах Москвы, сообщили изданию несколько консультантов рынка коммерческой недвижимости. В Inditex отказались от комментария. Представитель H&M заявил, что после снятия ограничений в РФ откроются все магазины сети.

При этом американская сеть Gap уже предупредила, что нынешний кризис может стать фатальным для компании. Компании удалось аккумулировать 1,7 миллиарда долларов до начала пандемии коронавируса, но около половины этой суммы ушло на содержание закрытых по всему миру магазинов. Эта ситуация может привести к оптимизации работы российских точек Gap, считают собеседники издания. Под этим брендом в Москве работает около десяти точек, в том числе в торговых центрах "Европейский", "Афимолл" и "Метрополис".

Сеть "Твое" также рассматривает возможность закрытия нерентабельных магазинов, сообщил источник газеты. Уточняется, что таких точек до 40. Представитель "Твое" Артем Чернышев в свою очередь пояснил, что планового количества точек к закрытию не существует, решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки и уступок, на которые готовы идти владельцы помещений.

Издание отмечает, что не все владельцы торговых центров готовы к диалогу. При этом гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что ритейлерам придется сокращать количество офлайн-точек из-за роста онлайн-сегмента. Она прогнозирует, что количество традиционных магазинов одежды сократится на 35-50% на фоне ситуации 2020 года, а падение продаж на рынке моды составит до 35%.

В 2019 году объем всего российского рынка моды не превышал 2,29 триллиона рублей, по данным FCG. Таким образом, по итогам текущего года объем выручки отрасли может снизиться до 1,48 триллиона рублей, отмечает газета. При этом более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет. Однако, по мнению директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, онлайн никогда не станет основным каналом продаж в сегменте моды.