МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, приходящийся на акционеров, в первом квартале 2020 года составил 2,25 миллиарда долларов против прибыли в 3,571 миллиарда долларов за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток составил 1,13 доллара против прибыли в 1,8 доллара годом ранее. Выручка при этом снизилась на 5,8% — до 11,003 миллиарда долларов.

Объем продаж пива в первом квартале компания сократила на 9,3% в годовом выражении — до 119,683 миллиона гектолитров.

Компания ожидает ухудшения показателей во втором квартале из-за пандемии COVID-19. "Это уже стало очевидным из объема наших мировых продаж в апреле 2020 года, которые сократились примерно на 32%", — отмечается в сообщении.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.