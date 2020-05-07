МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Более 177,3 тысячи россиян на фоне пандемии коронавируса вернулись из-за рубежа в РФ с 20 марта по 6 мая, сообщает Росавиация.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 6 мая в Российскую Федерацию вернулись более 177,3 тысячи соотечественников", — говорится в сообщении.

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на на 7-15 мая.

Вывозные рейсы из Ливана, Венесуэлы, Испании, Германии, Турции, Японии и Израиля планируются 7-9 мая. 10-15 мая россияне смогут вернуться домой из Индонезии, Вьетнама, Молдавии, Сейшел, Таиланда, Индии, Испании, США и Турции.