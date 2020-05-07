МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) запустила сервис доставки продуктов из магазинов в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении X5.

"Торговая сеть "Пятерочка" объявляет о запуске сервиса доставки продуктов из магазинов сети в Санкт-Петербурге. Услуга доступна пока преимущественно в центральных районах города, обеспечивая таким образом высокий спрос на сервис в связи с действующим режимом самоизоляции", — говорится в сообщении.

Товары доставляются в день заказа. На данный момент сервис доступен жителям в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Фрунзенском, Кировском районах, частично — в других. "Зона действия услуги увеличивается каждую неделю. До конца мая планируется сделать сервис экспресс-доставки доступным на всей территории Санкт-Петербурга", — указывается в релизе.

Экспресс-доставка из магазинов "Пятерочка" была запущена в конце 2019 года, она доступна в Москве и в Казани. Кроме того, X5 занимается интернет-продажами через онлайн-супермаркет Perekrestok.ru, а в конце апреля ритейлер начал тестировать быструю доставку товаров из супермаркетов "Перекресток".

X5 ранее указывала, что режим самоизоляции и ограничения, введенные в России из-за коронавируса, резко повысили спрос на заказы в Perekrestok.ru и экспресс-доставку из "Пятерочек". Главный исполнительный директор ритейлера Игорь Шехтерман говорил, что компания пересмотрит свои взгляды на будущее онлайн-торговли в России, а также обновит свою стратегию в связи с изменениями потребительского спроса.

В среду X5 сообщила, что ее онлайн-продажи в апреле текущего года составили 1,7 миллиарда рублей с НДС — по оценке ритейлера, это обеспечило компании лидерство в сегменте онлайн-доставки продуктов в России. X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 16 658.