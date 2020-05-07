МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Россияне в мае на фоне режима самоизоляции из-за коронавируса стали в три раза чаще заказывать доставку из ресторанов, тратили при этом в среднем около 1 300 рублей за один раз, говорится в исследовании "Яндекс.Кассы".

К таким выводам пришли аналитики компании, изучив платежи пользователей на сайтах и в приложениях компаний. Учитывались платежи за весь апрель, за первые три дня мая, а также за 24 февраля — 1 марта 2020 года (дальше — нулевая неделя).

"С 20 по 26 апреля оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов вырос в 2,2 раза по сравнению с нулевой неделей, а самих платежей стало в 2,8 раза больше. С 27 апреля по 3 мая эти показатели увеличились еще сильнее — в 2,4 и три раза соответственно. А вот средний чек за готовую еду с доставкой на дом почти не менялся и за последние недели составил примерно 1 300 рублей", — подсчитали аналитики.

По данным "Яндекс.Кассы", в конце апреля и начале мая оборот онлайн-платежей в медицинских организациях тоже показал заметный рост. Так, с 20 по 26 апреля он увеличился в 3,4 раза в сравнении с нулевой неделей, а с 27 апреля по 3 мая — в 2,6 раза. За последние две недели сильно выросло и число самих платежей — в 5,4 и 4,5 раза соответственно. А вот средний чек с 20 по 26 апреля был примерно на 40% меньше, чем в нулевую неделю, и составил 2 996 рублей. С 27 апреля по 3 мая он еще снизился — до 2 772 рублей.

"Вероятно, уменьшение чека при росте числа платежей связано с тем, что люди стали чаще обращаться не за лечением, а за тестами и консультациями врачей", — предположили в компании.