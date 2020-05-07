МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве будет обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Собянин заявил, что полмиллиона жителей Москвы смогут возобновить полноценную работу после отмены ограничений по коронавирусу для предприятий сфер промышленности и строительства.

"Давая возможность большему количеству людей работать, мы же понимаем, что увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования: это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте", — сказал Собянин в эфире "России 24".

"Почему в перчатках? Потому что все-таки люди касаются перил, поручней и так далее. Когда проходят много людей, вот эти контакты чрезвычайно опасны. Вопрос даже не о капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки, руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса", — добавил градоначальник.

Собянин заявил, что если раньше можно было предположить быстрое завершение истории с коронавирусом, то сейчас понятно, что жить в новой реальности придется длительное время.

"Совершенно понятно, что история с пандемией достаточно длительная. Если мы раньше могли еще предположить, что вся эта ситуация у нас закончится в течение месяца, то сейчас мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию. Это означает, что мы достаточно длительный период живем и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас — и для экономики, и для людей, и для здоровья", — сказал Собянин.

По его словам, нужно адаптироваться к этой ситуации.

"Если нам позволяет система здравоохранения, медицинская помощь, какая-то стабильность в этой ситуации, давать возможность работать. Потому что миллионы людей, лишенные работы, лишенные заработка, это не менее сложная ситуация, чем эпидемия", — добавил мэр.

ПЛАНОВАЯ МЕДИЦИНА

По возможности необходимо воздержаться от планового посещения медучреждений в условиях распространения коронавируса, отметил Собянин.

"Поликлиники в Москве работают, закрыты 45 центральных зданий, в которых расположена компьютерная томография, и там созданы ковидные центры для диагностики и амбулаторного ведения больных COVID. Все остальные поликлиники продолжают работать, и можно записаться к врачу. Хроническим больным, инвалидам выписаны лекарства на несколько месяцев вперед, чтобы ограничить хождение в поликлиники. Что касается плановой помощи, то по возможности нужно воздержаться", — отметил мэр.

КАРШЕРИНГ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каршеринг в Москве пока закрыт — это позволяет избежать передачи коронавируса.

"В метро, в общественном транспорте проводится регулярная дезобработка. Вагоны обрабатываются, перила, двери — все, за что касается человек. В каршеринге нет ни водителя, ни ответственных — никого. Вот может человек 10-15 за день пройти, один из них будет ковидный, и все 10 человек окажутся потом на больничной койке, поэтому мы закрыли каршеринг", — сказал мэр.

Он отметил, что это нишевая история, а общественный транспорт работает в повышенном режиме, курсируя по максимуму, чтобы у людей была возможность доехать, соблюдая социальную дистанцию.