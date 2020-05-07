МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Верховный суд РФ защитил права жителя Челябинска, который по проигрышной ставке получил в букмекерской конторе более 500 тысяч рублей из-за ошибки кассира, и разрешил ему не возвращать деньги, сообщили РИА Новости в суде.

Как указано в документах суда, ответчик в июне 2018 года поставил полмиллиона рублей с коэффициентом 1,01 на бой боксеров Деяна Златичанина и Роберто Рамиреса. Златичанин, на победу которого он ставил, проиграл, однако кассир ошибочно выплатила ему денежные средства в размере 505 000 рублей. Букмекерская контора обратилась в суд с требованием взыскать сумму необоснованного обогащения и проценты за использование денег. Однако как суд первой инстанции, так и Челябинский областной суд отказали в удовлетворении требований. Согласилась с ними и коллегия по гражданским делам Верховного суда.

"Истец должен был знать об отсутствии у него обязанности выплатить ответчику выигрыш ввиду отсутствия такового. Осуществляя выплату денежных средств, ООО "Фортуна" признала его выигравшим пари", — сказано в определении суда. ВС РФ напомнил, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших в них участие под влиянием обмана, насилия или угрозы.

В решении отмечается, что нормы, регулирующие вопрос неосновательного обогащения, не применимы к сделкам-пари и игровым сделкам.