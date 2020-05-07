МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов iGooods в апреле 2020 года увеличил оборот почти в пять раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 990 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

"Сервис доставки продуктов iGooods подвел финансовые результаты за апрель 2020 года. За месяц компания совершила доставок на 990 миллионов рублей, что в 4,8 раз превышает результат за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: за первый квартал 2020 года оборот сервиса составил 1,26 миллиарда рублей, а за весь 2019 год — 2,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Сервис за апрель доставил 196 тысяч заказов, что в четыре раза больше, чем в апреле прошлого года. Средний чек увеличился на 27% — до 5063 рублей. Сопоставимые продажи (Like-for-like, LfL) сервиса в апреле выросли втрое — до 614 миллионов рублей.

"Самой крупной доставкой апреля стал заказ весом 9 тонн и стоимостью более 800 тысяч рублей. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения закупил продукты в общежитие для студентов, которые находились на самоизоляции и дистанционном обучении", — отмечает компания.

"По нашим прогнозам, в мае спрос продолжит расти на фоне пандемии, выхода сервиса в новые города и увеличения числа сетей-партнеров. Летом мы ожидаем сезонный спад: многие уедут на дачи, загород для самоизоляции", — сказал сооснователь и управляющий iGooods Григорий Кунис, слова которого приводятся в релизе.

Компания iGooods является крупнейшим сервисом доставки продуктов по данным аналитического агентства InfoLine. Сервис осуществляет доставку продуктов из порядка 150 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге (и Кингисеппе Ленинградской области), Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле, Туле, Твери, Ярославле, Владимире, Калуге и Рязани.