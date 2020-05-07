МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Транспорт, задействованный в международных перевозках, надо переориентировать на внутренний рынок из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, общая, "сквозная проблема" для пассажирского транспорта — сокращение туристических потоков, "сегодня международный туризм фактически остановлен".

"Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране", — сказал президент в ходе совещания по вопросам развития транспорта.